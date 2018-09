Baiersbronn Ein Blick zurück in die Vergangenheit

Baiersbronn-Mitteltal/Obertal. Die Kulturdenkmäler öffneten ihre Türen und lockten zahlreiche Gäste an. Mit einem halbstündig verkehrenden kostenlosen Zubringerverkehr zwischen Mitteltal und Obertal konnten die Gäste die beiden historischen Attraktionen der Gemeinde Baiersbronn besuchen.

Bei schönstem Sommerwetter strömten die Besucher zum malerisch gelegenen und mit viel Liebe restaurierten Morlokhof und wurden vom Team des Hotels Bareiss mit deftigen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Der Musikverein Trachtenkapelle Mitteltal umrahmte das Tagesprogramm mit flotter Blasmusik. Im wilden Kräutergarten vor dem historischen Gebäude informierte Brigitte Heinz über die Wildkräuter, und den ganzen Tag wurden Führungen angeboten. Die Schreinerei Ewald Finkbeiner gab einen Einblick in das traditionelle Holzhandwerk, und Claudia Rieger zeigte die Kunst des Korbflechtens. Kunstschmiedearbeiten führte die Schlosserei Heinzelmann vor, und Axel Jansen erklärte den Gästen alles rund um das Thema Bienen. Schauspieler Max Ruhbaum tauchte in die Vergangenheit ein und gab eine Kostprobe seines Könnens. Frank Gaiser hatte sich in den sagenumwobenen Hausherren und Wunderheiler Morlok verwandelt und trug ebenso zum authentischen Blick in die Vergangenheit bei.

Zahlreiche Helfer wurden mobilisiert