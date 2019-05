Baiersbronn Dritte Auflage von Open Air ausverkauft

Es sei erst die dritte Auflage, die das Open Air dieses Jahr begeht. Doch schon jetzt sei das Konzertformat ein Publikumsmagnet, so die Veranstalter. Bereits sechs Wochen vor dem Konzert sind alle Karten ausverkauft.

Mit Max Giesinger und Nico Santos kommen am Samstag, 29. Juni, zwei "Top-Acts" der deutschen Charts auf den Festplatz Aue. Bei den Veranstaltern herrscht schon jetzt Feierstimmung. "Es ist toll, wie sich das Baiersbronn Open Air in so kurzer Zeit entwickelt hat", meint der Tourismusdirektor der Murgtalgemeinde, Patrick Schreib. Auch beim Konzertpartner Radio Regenbogen sorgt die Nachricht für gute Laune: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit den von uns ausgewählten Musik-Acts das Vertrauen von Baiersbronn rechtfertigen konnten", sagt Andreas Ksionsek, Prokurist und Eventleiter des Senders.

Ein ausverkauftes Open Air im zweiten gemeinsamen Jahr sei außergewöhnlich. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen.