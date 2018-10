Baiersbronn Die Wiesn im Miniformat auf der Sattelei

Der Service schien der neuen Herausforderung Festzelt bestens gewachsen und tauschte das Arbeiten im gediegenen Ambiente des Hotels gegen die fröhlich-zünftige Bierzeltatmosphäre.

Neben Weißwürsten, Leberkäs und Wurstsalat trugen die Servicekräfte so manche Maß Bier an die Tische. Familie Bareiss strahlte dank des großen Erfolgs. "Wir, die Familie Bareiss, hatten gemeinsam die Idee, so ein Oktoberfest mal für die Öffentlichkeit zu veranstalten. Durch den guten Besuch sind wir ermutigt, dies in Zukunft zur Tradition werden zu lassen", so Hermann Bareiss.