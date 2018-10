Baiersbronn Die Ökumene war ihm ein wichtiges Anliegen

Dieter Rühle wurde in Stuttgart geboren und kam 1964 als junger Pfarrer nach Schwarzenberg. Er trat die Nachfolge von Pfarrer Gerhard Greiner an, der sehr erfolgreich die Geschicke der Kirchengemeinde geleitet hatte. Kurz vor dem Dienstantritt in Schwarzenberg heiratete Dieter Rühle seine Frau Elfriede, geborene Kern, die mit ihm in das große Pfarrhaus einzog. Aus ihrer Ehe gingen vier Kinder hervor, die in Schwarzenberg aufwuchsen.

Dieter Rühle hatte in der weitläufigen Kirchengemeinde ein großes Arbeitspensum zu leisten. In den Volksschulen Huzenbach, Schönmünzach und manchmal auch in der Schönmünz erteilte er Religionsunterricht. Er erzählte die biblischen Geschichten so spannend, dass manche Jugendliche begannen, die Bibel zu lesen. Der Konfirmandenunterricht dauerte anfangs zwei Jahre und wurde 1967 auf ein Jahr verkürzt. Da der Aufbau einer kirchlichen Jugendarbeit in der Kirchengemeinde keine Tradition hatte, setzte er hier auf die Entwicklung des Posaunenchors. In Karl Großmann als Chorleiter hatte er dabei einen zuverlässigen Mitarbeiter. Viele Jugendliche lernten im Posaunenchor das Musizieren und waren dadurch in der Kirchengemeinde integriert. Diese Tradition hat sich bis heute erhalten.

An drei verschiedenen Stellen hielt der Pfarrer sonntags Gottesdienst. Es begann um 9 Uhr im Kurhaus Schönmünzach, anschließend fand der Hauptgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche in Schwarzenberg statt. Und danach warteten die Schönmünzer auf den sonntäglichen Segen im Kirchlein in Zwickgabel.