Baiersbronn Die gute Seele verlässt die Schule

Nachdem sie von allen 44 Klassensprechern im Blumenspalier von ihrem Arbeitsplatz, dem Sekretariat, zur (Fest-)Aula geführt worden war, dankte Realschulrektor Dieter Gauß im Namen aller für die harmonische und langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit Friedhilde Günter ließ er dann ihre 29-jährige Arbeitszeit als Sekretärin Revue passieren: Der Arbeitsbeginn erfolgte im Jahr 1990 mit Schulleiter Bernd Geisser an der Realschule und Schulleiter Hermann Beck an der Werkrealschule. Damals fand die gesamte organisatorische und planende Arbeit noch ohne digitale Hilfsmittel statt. Und auch Friedhilde Günter betonte, dass mit der Einführung des Computers im Sekretariat die Arbeit eigentlich erst einmal komplizierter und umfangreicher geworden sei.

Lachend erinnerten sich die beiden gemeinsam an das Tippen auf der Schreibmaschine mit sechs Durchschlägen, an das komplizierte Erstellen und Ändern von Listen und auch an das viele Umlernen in unzähligen Stunden in der Freizeit, das die "digitale Revolution" mit sich brachte.