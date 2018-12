Baiersbronn Die Cloud wird zum Energiespeicher

Umso reger nutzten die Führungskräfte aus dem Nordschwarzwald die Gelegenheit, dem Baiersbronner Unternehmer Jörg Braun bei einem Besuch, über den das Wirtschaftsforum in einer Pressemitteilung informiert, Fragen zu stellen. Dabei stellte sich in den Räumen der Firma Gottfried Braun schnell heraus: Energie kann ein abendfüllendes Thema für eine Unternehmerrunde sein.

Der Diplom-Ingenieur, als Geschäftsführer des Familienbetriebs mit über 90 Mitarbeitern von Haus aus tief in der Materie verwurzelt, war in die Diskussionsrunde mit der Energiebilanz seines privaten Plusenergiehauses gestartet. Anhand seiner Daten konnten die Zuhörer nachvollziehen, dass sich Investitionen in nachhaltige Energiekonzepte lohnen.

Die Versorgung mit Strom und Wärme ist im Wandel. Wer in eine Heizanlage investiere, riet Braun, sollte unbedingt in Erwägung ziehen, damit auch Strom zu erzeugen. Denn so mache er sich unabhängig von den Energieversorgern, deren Kraftwerke in der Regel zwei Drittel der Energie auf dem Weg zum Verbraucher verlieren.