Baiersbronn Die Botschaft: Jeder Mensch ist wunderschön

Elegante Kleider, große Oper, Italien und die wahre Liebe: Im neuen Sommerroman "Die Fäden des Glücks" lädt Julia Fischer zum Träumen ein, wie es in der Ankündigung der Buchhandlung heißt. Für die erfolgreiche Carlotta steht eines fest: Es gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art wunderschön und begehrenswert.

Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein zu einer barocken Schönheit geworden. Und sie versteht die Magie von opulenten Stoffen und Farben, denn sie ist Damenschneiderin in Turin und hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben, Menschen durch Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, einst Gewandmeisterin an der Turiner Oper. Carlotta entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters Futter, die ihre Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen.

Doch dann trifft Carlotta auf Daniele, Liebling des Jetsets und der Frauen und der Sohn und Nachfolger des Tuchfabrikanten Vincenzo Giardano – und dazu noch ihre Jugendliebe. Allerdings merkt die souveräne Schneiderin bald, dass sie trotz der Avancen des charmanten Daniele lieber Zeit mit dessen charismatischem Vater verbringt. Denn der erfahrene Vincenzo vermittelt ihr eine Sicherheit, die der umtriebige Daniele ihr nicht zu geben vermag. Doch hat eine Liebe mit so einem großen Altersunterschied überhaupt eine Chance? "Die Fäden des Glücks" sei sinnlich und gefühlvoll, es verbinde die Suche und das Finden der wahren Liebe mit der Botschaft, dass jeder Mensch wunderschön ist, heißt es weiter in der Pressemitteilung.