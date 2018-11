Der CVJM-Chor InJoy aus Baiersbronn gibt zu seinem fünfjährigen Bestehen ein Jubiläumskonzert. Das Konzert findet am kommenden Sonntag, 11. November, in der Marienkirche in Baiersbronn unter Leitung von Silke Mohr und Steffi Ininger statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Sänger präsentieren an diesem Abend eine bunte Liedauswahl quer durch alle Musikstile – von Gospel bis Rock ist alles dabei. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Foto: InJoy