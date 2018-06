Baiersbronn "Das kalte Herz" in einem neuen Gewand

Zwei Jahre vor seinem Tod hatte der 23-jährige Wilhelm Hauff vor beinahe 200 Jahren "Das kalte Herz" geschrieben. Die Erzählung um den naiven Köhler Peter Munk, das listige Glasmännlein und den furchteinflößenden Holländer-Michel gleicht zunächst eher einer Reiseerzählung als einem Märchen. Es wurde für den Nordschwarzwald zu einem kleinen Nationalepos, für alle anderen Leser zu einer zeitlosen Metapher, die auch der heutigen Sprache gerecht wird und schon damals einen Blick auf die Ausbeutung des Menschen und der Natur gerichtet hat und in ihrer Problematik auch die heutige Situation spiegelt.

Reisen in den Schwarzwald

Der Grafiker Paul Sachse, der lange Zeit als Kunstpädagoge gearbeitet und 40 Jahre in Hamburg gelebt hat, hat sich nach seiner Rückkehr in die Heimat, ins badische Kuppenheim, mit dem im Schwarzwald spielenden Buch, das Realität und Fiction verknüpft, auseinandergesetzt. Innerhalb von drei Jahren sind nach Reisen zu Originalschauplätzen im Schwarzwald mithilfe zahlreicher Foto-Montagen und Spiegelungen in einer speziellen Technik am Computer und manuell 36 vierfarbige Abbildungen entstanden. Darauf setzt sich Sachse selbst als Akteur, in Kostümen in sämtliche Rollen schlüpfend, in Szene und verwandelt damit die Hauffsche Geschichte in ein 64-seitiges Kunstwerk, das gleichsam Jung und Alt anspricht.