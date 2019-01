Baiersbronn Das Jahr wird bunt in Baiersbronn

Zudem bietet eine chronologische Terminübersicht alle Touren auf einen Blick zur einfacheren Planung. Die Angebote, die mit der Schwarzwald-Plus-Karte kostenlos genutzt werden können, sind gesondert gekennzeichnet.

Besondere Höhepunkte

Auch 2019 gibt es wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungshöhepunkten, angefangen mit dem Wanderhimmel-Opening am 28. April, bei dem Wanderer und Mountainbiker gemeinsam in die neue Saison starten. Im Rahmen des Openings werden in diesem Jahr in Obertal die neuen Heilklimawege eingeweiht.

Auch die Wildkräuterwirte gehen wieder mit dem Kulinarischen Wanderhimmel auf Tour. Bei der inzwischen dritten Auflage von Wildkräutergenuss on Tour werden die Teilnehmer auf ihrer Wanderung durch das Reichenbachtal am 15. Juni entlang der Strecke kulinarisch verwöhnt. Der große Höhepunkt für Mountainbiker ist einmal mehr das Trail- und Genuss-Camp, das vom 30. Mai bis 2. Juni begeisterte Biker einlädt, den Baiersbronner Wanderhimmel auf zwei Rädern zu erfahren und dabei Baiersbronn in vollen Zügen zu genießen. Musikalisch bietet Baiersbronn 2019 wieder namhafte Konzerte wie den Tourneestart "Weltenbrand" von Konstantin Wecker im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals am 1. Juni oder das große Baiersbronn Open-Air am 29. Juni.

Weitere Höhepunkte sind in diesem Jahr die Buhlbachtalbeleuchtung am 3. August und die Burgunder Nacht am 17. August. Und auch die Oldtimer gehen wieder auf große Rundfahrt durch die Region vom 26. bis 29. September bei der siebten Baiersbronn Classic.

Tipps für Groß und Klein

Mehr als 400 Angebote aus ganz verschiedenen Bereichen enthält das neue Murgel Magazin. Auch im neuen Jahr gibt es wieder ein vielfältiges Programm und interessante Urlaubstipps in dem jährlich erscheinenden Infomagazin für den aktiven Kinderurlaub, mitgestaltet von den örtlichen Vereinen und Einrichtungen, der Bevölkerung sowie der Baiersbronner Hotellerie und Gastronomie.

Die Bandbreite der Veranstaltungen reicht von Walderlebnistouren im Nationalpark über Theater- und Musicalaufführungen sowie Bogenschießen oder eine Seifenparty in Murgels Spielhaus bis hin zu Schnupper-Skispringen oder Ausflügen in die Grube Sophia. Das Besondere: Während der baden-württembergischen Ferien finden sogar täglich Veranstaltungen für Kinder statt. Viele der Erlebnisse sind dabei für Inhaber der Schwarzwald-Plus-Karte kostenlos wie beispielsweise ein Besuch in Murgels Spielhaus.

Zudem finden Familien im Murgelmagazin, dem Nachschlagewerk für Groß und Klein, viele hilfreiche Informationen für einen sorgenfreien Urlaub, den Tagesbesuch oder die Freizeitgestaltung des hiesigen Nachwuchses in Baiersbronn. Das "Baiersbronner Wanderhimmel Programm 2019", die "Baiersbronn Highlights 2019" sowie das neue Murgelmagazin sind ab sofort kostenfrei erhältlich bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz, bei allen Außenstellen sowie unter www.baiersbronn.de/de-de/service/shop.