Baiersbronn Das Ehrenamt steht hoch im Kurs

Vorstandsvorsitzender Braun begrüßte die Gäste und hob die Verbundenheit der Kreissparkasse mit den Menschen und dem Gemeinwesen im Landkreis hervor. "Auch in Zeiten von Niedrigzinsen schränken wir unser finanzielles Engagement nicht ein und fördern weiterhin vielfältige Bereiche aus Kultur, Sport und Sozialem", so Braun. Als Finanzdienstleister sei es der Kreissparkasse wichtig, sich für Menschen zu engagieren und damit auch die Anerkennung für das Ehrenamt zum Ausdruck zu bringen. Damit zeige die Kreissparkasse auch die große Wertschätzung, die sie dem Ehrenamt in den Vereinen und dem bürgerschaftlichen Engagement entgegenbringt. "Die Vereine tragen zur Lebensqualität in den Orten bei", so Braun. Marktdirektor Werner Züfle sprach von einem bunten Strauß von Vereinen und übernahm gemeinsam mit Uwe Braun die Übergabe der Umschläge.