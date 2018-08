Das Countryfest der Westerntanzgruppe Obertal findet am Samstag, 1. September, am Schützenhaus in Obertal statt. Ab 16 Uhr können Kinder Indianerschmuck basteln. Ab 20 Uhr spielt das in der Country-Szene bekannte Duo Almost Famous: Profi-Gitarrist Erhard Hügel, bekannt als der deutsche Garth Brooks, und Sebbo, Sänger der Gruppe Amarillo. Es wird auch bewirtet. Foto: Veranstalter