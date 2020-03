Baiersbronn Coronavirus: Mindestens zwei bestätigte Fälle

Bei dem Treffen des Verwaltungsstabs, zu dem in erster Linie die Amtsleiter der Gemeindeverwaltung zählen, am Sonntagabend, war mit Gemeinderat Michael Seitz auch ein Vertreter der Ärzte hinzugezogen worden. Dieser Stab werde bei besonderen Lagen – so wie jetzt durch das Coronavirus verursacht – aktiviert, erklärt Ruf.

Klar sei schon im Vorfeld des Treffens gewesen, dass Baiersbronn eine solche Verfügung erlasse. Diese hatte Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt bereits vorbereitet, um sie dann in der Runde zu besprechen. Im gleichen Zug sei auch die Schließung der Dienstellen der Gemeinde, der Baiersbronn Touristik und der Gemeindewerke Baiersbronn für den Publikumsverkehr – zunächst bis 19 April – beschlossen worden, auch auf dringenden Rat der Ärzte. "Die Verwaltung arbeitet und ist telefonisch erreichbar", stellt Ruf klar. Es würden auch Termine wahrgenommen, wenn sie denn notwendig seien.

Mindestens zwei bestätigte Fälle

Die sogenannte "Allgemeinverfügung der Gemeinde über das Verbot von Veranstaltungen und die Schließung von Einrichtungen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus", die für das gesamte Gemeindegebiet gilt, bringt eine ganze Reihe empfindlicher Einschnitte mit sich.

So sind Veranstaltungen und Versammlungen im Freien sowie in geschlossenen Räume ab 50 Teilnehmern untersagt, ob privat oder öffentlich. Das gelte auch für den Geburtstag der Großmutter, bestätigt Ruf im Gespräch mit unserer Zeitung. "Alles andere wäre widersinnig." Baiersbronn habe seit vergangener Woche mindestens zwei bestätigte Fälle im Gemeindegebiet. Und das Virus könne sich natürlich auch über private Veranstaltungen ausbreiten. Er, so Ruf, könne nur die dringende Empfehlung der Kreisärzteschaft wiederholen, die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Auf die Heerscharen von Ausflüglern angesprochen, die am Wochenende entlang der Schwarzwaldhochstraße anzutreffen waren, stellt Ruf fest, dass es nichts mit der Reduzierung der Sozialkontakte zu tun habe, wenn sich Menschenmengen irgendwo tummelten. Öffentliche Veranstaltungen bis maximal 49 Personen müssen laut der Verfügung der Ortspolizeibehörde der Gemeinde gemeldet werden. Untersagt ist der Besuch von stationären Pflegeeinrichtungen und der Betrieb von Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen sowie von Schank- und Speisewirtschaften mit Musikvorführung und Tanz. Dagegen ist der Betrieb von Wirtschaften ohne Musikvorführung und Tanz erlaubt.

Allerdings, so schreibt es die Gemeinde, in der Begründung, bedeute dies nicht, dass Besuche von Schank- und Speisewirtschaften sowie kleinere Veranstaltungen für die öffentliche Gesundheit gefahrlos wären. Weiter heißt es: "Hier trägt die Verantwortung bis auf weiteres der jeweilige Veranstalter. Die Kreisärzteschaft weist auf die Risiken kleinerer Veranstaltungen und des Besuchs von Schank- und Speisewirtschaften für die Besucher und die Veranstalter ausdrücklich hin. Aus diesem Grund wird in dieser Verfügung dringend empfohlen, alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen nur durchzuführen, wenn hierfür eine zwingende Notwendigkeit besteht." Übrigens: Sich über die Verfügung hinwegzusetzen, ist kein Kavaliersdelikt. Laut der Gemeinde stellt eine Nichtbeachtung eine Straftat dar.

Ob die für nächsten Dienstag geplante Sitzung des Gemeinderats Baiersbronn stattfindet, das werde noch optional entschieden, sagt Ruf. Werde am Sitzungstermin festgehalten, dann werde die Tagesordnung auf das Notwendigste reduziert.

Es gebe auch schon Gemeinderatsmitglieder, die nicht kommen könnten, da sie aus Urlauben in Österreich und der Schweiz zurückgekehrt seien.