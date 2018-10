Baiersbronn Colordruck unterstützt Bergwacht Obertal mit Spende

Mit dieser Spende zeigten die Gesellschafterinnen der Firma Colordruck, dass ihnen nicht nur das große Engagement der Bergwacht und der vielen ehrenamtlichen Mitglieder wichtig ist, sondern auch, dass die Ausstattung der Rettungsdienste stimmen muss.

Miniaturfahrzeug als kleiner symbolischer Dank

"Die Firma Colordruck hilft da sehr gerne. Uns ist es wichtig, regionale und soziale Projekt zu unterstützen. Bei der Bergwacht wird das Geld dringend benötigt", so Renate Bengel. Als kleinen symbolischen Dank überreichte Harald Dieterle das alte Bergwachtfahrzeug in Miniaturausgabe und betonte, dass man sich riesig über die Spende freue. In einem kurzen Überblick schilderte Dieterle die Aufgaben der Bergwacht Obertal. "Wir haben rund 60 bis 80 Einsätze im Jahr. Und sonntags sowie am Feiertag ist die Rettungswache auf dem Ruhestein mit wechselnden Teams besetzt", so der Leiter der Ortsgruppe. "Wir können stolz sein, dass wir so eine tolle Mannschaft mit rund 60 Personen haben. Auch durch die gute Jugendarbeit haben wir keine Nachwuchssorgen", stellte Dieterle fest.