Baiersbronn-Obertal. Das Clownstheater von und mit Roger Koch und Rupert Green gastierte an der Grundschule Obertal. Gespannt schauten die Schüler den beiden Schauspielern zu, die allein durch Pantomime das Warten auf den Zug unterhaltsam und lustig darstellten. An so mancher Stelle wurde herzhaft gelacht. Ein Geschäftsmann und ein Urlauber begegneten sich auf dem Bahnsteig und stritten sich zum Beispiel um den Platz auf der Bank oder eine weggeworfene Bananenschale. Neidisch wurde der Geschäftsmann als der Urlauber seine Teekanne mit köstlichem Tee auspackte, liebevoll vor sich aufbaute und Mundharmonika dazu spielte. Ausdrucksstark stellten die Schauspieler verschiedene Szenen dar und begeisterten die kleinen Zuschauer.