1 Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz mit Richard Sturtzel, Fahrtleiter Baiersbronn Classic, bei der Arlberg Classic. Foto: Verena Braun

Ein Jubiläum feiert die Baiersbronn Classic in diesem Jahr – ihre zehnte Auflage. Für Christina Palma Diaz ist es die erste Baiersbronn Classic als Tourismusdirektorin. Vorab verrät sie im Interview, auf was sie sich am meisten freut und was diesmal besonders ist.









Link kopiert



Vom 26. bis 28. September geht die Baiersbronn Classic in ihre zehnte Auflage. Die Rallye, die an das legendäre Ruhestein-Bergrennen 1946 erinnert, bringt erneut ein rollendes Museum nach Baiersbronn und in die Region.