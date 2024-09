Bei der Jubiläums-Auflage der Baiersbronn Classic mit über 500 Kilometern kurvenreicher Strecke und kulinarischen Genüssen sind Fahrer (und Beifahrer) aus sieben Nationen mit dabei – und natürlich jede Menge hochkarätige Fahrzeuge.

Wie die Baiersbronn Touristik in einer Mitteilung informiert, findet in diesem Jahr die Baiersbronn Classic rund um den Kulturpark Glashütte Buhlbach statt. So befinden sich die Starts am Donnerstag und Freitag sowie die Zieleinläufe an allen drei Tagen dort auf dem Gelände. Der Start am Samstag, 28. September, erfolgt traditionell auf der Ruhesteinstraße in Obertal.

Fähnchen für die Deko

Um die Strecke und die Umgebung noch festlicher zu gestalten, lädt die Baiersbronn Touristik alle Einwohner und Besucher ein, sich aktiv an der Dekoration zu beteiligen. Kostenlos können schwarz-weiß karierte Fähnchen bei der Baiersbronn Touristik sowie während der Veranstaltungstage vom 26. bis 28. September im Veranstaltungsbüro im Kulturpark Glashütte Buhlbach abgeholt werden.

Vereine bewirten

Auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach sorgen Baiersbronner Vereine an allen drei Rallye-Tagen für das leibliche Wohl. So bewirtet am Donnerstag, 26. September, ab 12 Uhr die Dorfgemeinschaft Mitteltal. Zur Zieleinfahrt hält Moderator, Sänger und Entertainer Hansy Vogt – der darüber hinaus auch offizieller Schwarzwald-Botschafter ist – ab 15.45 Uhr einen Benzintalk.

Am Freitag, 27. September, übernimmt die Interessengemeinschaft Obertal-Buhlbach die Bewirtung ab 15.30 Uhr. Außerdem sorgt anlässlich des Rallye-Jubiläums die „Lebende Musikbox“ für musikalische Unterhaltung am Abend.

Am Samstag, 28. September, bewirten ab 11.30 Uhr die Interessensgemeinschaft Obertal sowie der Förderverein Glashütte Buhlbach. An diesem Tag gibt es außerdem auch eine Bewirtung entlang der Ruhesteinstraße ab 8 Uhr durch den Posaunenchor Obertal und die Schwimmbadfreunde.

Auch die zehnte Ausgabe der Baiersbronn Classic ist eine Reminiszenz an das legendäre Ruhestein-Bergrennen anno 1946, den Neubeginn des deutschen Motorsports nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo es vor 78 Jahren um Sekunden ging, geht es heute um Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit. An drei Rallye-Tagen fahren die Zweierteams rund 500 Kilometer durch den Schwarzwald. Zur Feier der zehnten Auflage der Rallye dürfen die ehemaligen Gesamtsieger von den vordersten Startplätzen aus auf die Strecke gehen.

Den ausführlichen Zeitplan sowie alle Informationen rund um die Baiersbronn Classic gibt es im Internet unter www.baiersbronn-classic.de.

Der Zeitplan der Baiersbronn Classic

Donnerstag, 26. September

Prolog „Rund um Baiersbronn“: ab 8 Uhr Fahrzeugabnahme auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach, 13.31 Uhr Start zum „Prolog“, ab 15.50 Uhr Zieleinfahrt auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach.

Freitag, 27. September

Ortenau-Runde: 8.31 Uhr Start auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach, ab 15.45 Uhr Zieleinfahrt auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach.

Samstag, 28. September

Mittlere Schwarzwald-Runde: ab 8 Uhr Startaufstellung der Automobile und Motorräder an der Ruhesteinstraße, 9.31 Uhr Start zur Mittleren Schwarzwald-Runde, ab 15.10 Uhr Zieleinfahrt auf dem Gelände des Kulturparks Glashütte Buhlbach; Östol-Ruhestein-Bergpreis für Motorräder: ab 8 Uhr Startaufstellung der Automobile und Motorräder an der Ruhesteinstraße, 11.35 Uhr Start der Motorräder zum großen „Östol Ruhestein-Bergpreis“, ab 13 Uhr Zieleinlauf der Motorräder am Kulturpark Glashütte Buhlbach, 14 Uhr Siegerehrung. Die Straße von Obertal Ortsmitte bis Ruhestein ist am Samstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt.