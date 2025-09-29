Baiersbronn Classic: Mit einer Axt und dem ältesten Motorrad unterwegs

Am dritten Tag der Baiersbronn Classic waren die Motorräder an der Reihe: in diesem Jahr insgesamt 66 Motorräder, davon elf Gespanne. Die älteste Maschine war über 100 Jahre alt.
Traditionsgemäß findet im Rahmen der Baiersbronn Classic der „Ruhestein Bergpreis für Motorräder“ statt: eine Gleichmäßigkeitsprüfung für Klassiker bis Baujahr 1975. Die Motorräder starten am historischen Originalstartplatz im Baiersbronner Obertal. Dort, wo am 21. Juli 1946 das Ruhestein-Bergrennen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Motorsportgeschichte schrieb. Im nächsten Jahr feiert das Rennen sein 80-jähriges Bestehen. Schon jetzt planen die Verantwortlichen, das Event entsprechend in Szene zu setzen.