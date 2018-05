Baiersbronn Christel Spissinger für 50 Jahre geehrt

Baiersbronn-Schönmünz-ach/Huzenbach. Zweite Vorsitzende Christine Günter ging in ihrem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr ein. Zahlreiche Termine und Veranstaltungen wie Kreisvereinsversammlungen, Ausschusssitzungen und Gesamtvorstandssitzungen wurden wahrgenommen. Günter beleuchtete wichtige Aufgaben des Roten Kreuzes wie Blutspendetermine und das "Helfer-vor-Ort"-System. Sie dankte für das große Engagement, das immer wieder Leben rettet und Menschen vor Schlimmerem bewahrt. Besonders sei dabei zu erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit anderen Bereitschaften wie Seewald und Klosterreichenbach bei den Aus- und Fortbildungsabenden gute Resonanz finde.

Matthias Spissinger berichtete über die Aktivitäten der Bereitschaft im vergangenen Jahr. Im Jahr 2017 wurden drei Blutspendetermine organisiert, bei denen 252 Konserven gesammelt wurden. 261 Spendewillige waren zu den Terminen gekommen. Über 73-mal wurden die "Helfer vor Ort" zu Einsätzen gerufen. Außerdem wurden mehrere Sanitätswachdienste geleistet. Die Aktiven der DRK-Ortsgruppe Schönmünzach-Huzenbach waren auch bei Sanitätsdiensten in der Gesamtgemeinde Baiersbronn im Einsatz, zum Beispiel beim Ortspokalturnier in Huzenbach, beim Wanderopening, beim Fleckafescht und bei der Baiersbronn Classic. Die Helfer leisteten zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden.

Der Bericht von Schriftführer Martin Feike, der in Vertretung verlesen wurde, erinnerte unter anderem an den Besuch des DRK-Museums in Geislingen an der Steige.