Baiersbronn Chorprojekt: "22 Lichter im Advent"

Für die beiden Aufführungen in Klosterreichenbach und Pfalzgrafenweiler versprechen die Veranstalter einen Leckerbissen, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Advents- und Weihnachtslieder mit tief gehenden Texten im modernen und groovigen Pop-Mix, aber auch ruhige Balladen stimmen auf das Weihnachtsfest ein.

Seit Mitte September proben über 40 Erwachsene und Jugendliche intensiv die stimmungsvollen Lieder. Parallel dazu fanden dienstags die Proben des Regenbogenchors mit 60 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren statt. Begleitet von einer siebenköpfigen Band, ist ein 90-minütiges Konzertprogramm entstanden. Bei zwei Auftritten werden die über 100 Mitwirkenden zu hören sein: am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in der Münsterkirche in Klosterreichenbach und am Samstag, 16. Dezember, ab 18 Uhr in der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Die Gesamtleitung hat Andreas Hauser.