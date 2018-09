Baiersbronn Chinesische Gäste forsten Gemeindewald auf

Die Idee zu der ungewöhnlichen Baumpflanzaktion stammte vom Geschäftsführer der HG Health, dem Betreiber des Schwarzwald Sanatoriums in Obertal, Stefan Mosler. Zusammen mit Gemeindeförster Sprenger hatte er in Rottenburg Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Forstwirtschaft studiert und so war die deutsch-chinesische Aufforstungsaktion ins Leben gerufen worden.