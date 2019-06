Baiersbronn Chartbreaker rocken Open-Air

Santos, der mit seinen Hits wie "Rooftop" und "Oh Hello" bereits die Charts im In- und Ausland gestürmt hatte, eroberte auch das Baiersbronner Publikum im Nu. Der ganz eigene Stil mit ausdrucksstarker Stimme, emotionalen Stücken sowie die Mischung aus Rock und Soul kamen an. Die Zuschauer tanzten beim rund 90-minütigen Auftritt von Nico Santos; es herrschte echte Festivalstimmung. Die Zuschauer schwärmten in Superlativen und erwarteten mit Spannung den zweiten Auftritt des Abends.