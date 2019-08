Baiersbronn Buhlbachtalbeleuchtung begeistet Tausende

Bürgermeister Michael Ruf hatte zuvor die Besucher beim Fassanstich am Stand der Bergwacht begrüßt und freute sich besonders über das gute Wetter. Er dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern und den örtlichen Vereinen, die "mit ihrem ehrenamtlichen Engagement so eine Talbeleuchtung überhaupt erst ermöglichten". "Lassen sie sich verwöhnen und genießen sie diesen Abend, für den die Buhlbacher unzählige Stunden gearbeitet haben", sagte Ruf. Er dankte der Baiersbronn Touristik für die Organisation und besonders Moritz Stockburger, der erstmals die Federführung dafür übernommen hatte. Mit einem einzigen Schlag ließ er das Bier aus dem Fass sprudeln und stieß mit den Obertaler Vereinsvorsitzenden auf das Gelingen des Fests an. Musikalisch umrahmt wurde der Fassanstich vom "Zipfelhuse Saxofonquartett" aus Ohlsbach. Die Sparkasse hatte für die kleinen Besucher eine Hüpfburg bereitgestellt, die auf große Nachfrage stieß, ebenso wie die Schwarzlicht- Aktionen in der Glashütte Buhlbach.

Bestens besucht waren die 13 Verpflegungsstände der verschiedenen Vereine und Parzellen-Gemeinschaften, an denen es Wurst, Pommes, Braten oder Waffeln gab. Spezialitäten aus dem Forellenhof bot das Hotel Bareiss auf dem Areal der Glashütte an. Dort, am Ende der Illuminationsmeile, hatten die Helfer alle Hände voll zu tun, denn die Besucher strömten in Massen in den Kulturpark. Glasbläserin Stefanie Martinez zeigte, wie die alte Handwerkskunst funktioniert. Musikalisch war für jeden Geschmack etwas dabei: An der Glashütte gab es Rock und Pop mit der Gruppe Local Heroes, und am Stand der Bergwacht sorgte die Band Slackjoint mit ihrer Mischung aus Pop, Funk und rockigen Titeln für Begeisterung. Die "Reencuentros" hatten indianische Klänge und Tänze im Gepäck und unterhielten die Gäste am Stand der Westerntanzgruppe Obertal. Vor allem die jüngeren Gäste zog es zum "Bauwagen Mitteltal", wo ein DJ und Live- Musik der Gruppe SHSM für Stimmung sorgten. Als besonderes Spektakel gab es das Ballonglühen zweier Heißluftballone, die mittels Brennerflamme zum Leuchten gebracht wurden und sogar kurz aufstiegen, um den Nachthimmel über Buhlbach spektakulär zu erhellen.

Höhepunkt des Abends war das minutenlange Feuerwerk, das viele Besucher vom Hang gegenüber beobachteten, um so den illuminierten Himmel und die Tausende von flackernden Lichter am Boden zu sehen. Der Anblick war atemberaubend und spektakulär. "Wir sind schon fast ausverkauft, und das vor dem Feuerwerk, so war es noch nie", war an einigen Ständen zu hören. Die Gäste waren zum Teil von weit her angereist. Obertal hatte einmal mehr gezeigt, dass man durch gemeinschaftliches Engagement und Zusammenhalt so ein Fest der Superlative auf die Beine stellen kann. Dank der guten Organisation der Hilfsdienste verlief die Großveranstaltung reibungslos.