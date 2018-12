Baiersbronn Buchhändler wie aus dem Bilderbuch

In Freudenstadt geboren und aufgewachsen, absolvierte Hanspeter Burkard zunächst eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Schlott. Früh machte er sich selbstständig, übernahm 1977 den damaligen Kunstgewerbeladen an der Freudenstädter Straße in Baiersbronn, den er nach und nach zu einer Buchhandlung umgestaltete. Heute hat das Geschäft 200 Quadratmeter, auf denen Burkard mit seinem siebenköpfigen Team für die Kunden da war. Auf sein Team, für das er ein herzensguter Chef war, konnte er sich immer verlassen. Als er längere Zeit wegen Krankheit ausfiel, haben seine Mitarbeiterinnen das Geschäft weiter gestemmt.