Baiersbronn bleibt DAS Sternedorf: Besondere „Guide Michelin“-Auszeichnung für Bareiss-Küchenchef

In Baiersbronn im Kreis Freudenstadt bleibt die Sterne-Dichte besonders hoch. Das Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach verteidigen dort wieder einmal ihre drei Sterne. Das 1789 der Traube Tonbach und das Schlossberg des Hotel Sackmann dürfen weiterhin jeweils einen Stern führen.

Für sein Engagement um den Nachwuchs am Herd wurde Küchenchef Claus-Peter Lumpp aus dem Bareiss als „Mentor Chef“ ausgezeichnet. Ihm sei es zu verdanken, dass das Haus das 18. Jahr in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet werde, teilte „Michelin“ mit. Lumpp habe mit seinem reichen Erfahrungsschatz und Know-how das Talent zahlreicher Köche gefördert.

Lumpp ist seit über 40 Jahren fester Bestandteil der Bareiss-Familie. Erst im vergangenen Jahr hatte er sein Dienstjubiläum für vier Jahrzehnte gefeiert.

Unterm Strich bleibt der Südwesten auch weiterhin ein Top-Ziel für Gourmets. Veränderungen bei der Zahl der Sterne-Restaurants gibt es keine. In der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“ werden wie schon im Vorjahr 73 Gourmettempel aufgelistet.

Drei neue Sternerestaurants

Drei Restaurants können sich über einen neuen Stern freuen: der Kaisersaal im Hotel Kaiserhof in Ravensburg, das Raro im Mühlenhof in Schriesheim bei Heidelberg und das Hawara in Freiburg. Letzteres erhält auch noch den grünen Stern. Dieser soll laut „Michelin“ eine besonders nachhaltige Küche hervorheben.

In Stuttgart sammeln sich nach wie vor die meisten Sterne-Restaurants in einer Stadt im Südwesten. Auf ieben Adresse bringt es die Landeshauptstadt. Die Speisemeisterei behält ihre zwei Sterne. Doch auch Freiburg mausert sich zu einem Standort für Feinschmecker. Dort gibt es nun fünf Sterne-Restaurants.

Nicht überall knallen die Champagner-Korken

Weitere Restaurants mit zwei Sternen im Südwesten sind zum Beispiel: Ösch noir in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Le Pavillon in Bad Peterstal-Griesbach sowie ammolite – The Lighthouse Restaurant in Rust (beide Ortenaukreis) und Hirschen in Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Doch nicht überall dürften die Champagner-Korken angesichts der Neuauflage des Restaurantführers knallen. So haben die Inspektoren dem bisherigen Zwei-Sterne-Restaurant Mühle am Schluchsee im Hochschwarzwald einen Stern aberkannt. Zu den Gründen wollte sich „Michelin“ auf Anfrage nicht äußern. Erst im Frühjahr 2023 hatten die Inspektoren dem Restaurant mit „französisch-moderner“ Küche zwei Sterne verliehen.