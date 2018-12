Baiersbronn-Klosterreichenbach. Der VfR Klosterreichenbach veranstaltet am Freitag, 28. Dezember, ab 18.30 Uhr sein Preisbinokel-Turnier im Sportheim an der Röter Straße. Das Turnier des VfR ist nach einem Jahr Pause auch der Startschuss für die Neuauflage der Turnierreihe um den Murgtal-Preisbinokelkönig beziehungsweise die Preisbinokelkönigin. Für das Turnier einschreiben können sich die Teilnehmer ab 18 Uhr. Gespielt werden fünf Runden à sechs Spiele mit Melden und ohne Dab. Alle Teilnehmer der Veranstaltung erhalten Preise. Es geht keiner mit leeren Händen nach Hause, versprechen die Organisatoren. Die Siegerehrung erfolgt unmittelbar im Anschluss. Der VfR sorgt auch für das leibliche Wohl im Sportheim. Anders als in den vergangenen Jahren startet der VfR Klosterreichenbach mit dem ersten Turnier. Das zweite Turnier richtet der SV Mitteltal-Obertal am Samstag, 12. Januar, im Sportheim in Mitteltal aus. Die finale dritte Veranstaltung findet im Sportlertreff des SV Baiersbronn am Freitag, 18. Januar, statt. Für die ersten drei Gesamtsieger winken noch zusätzlich Preise.