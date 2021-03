1 Mehr Tests sollen für mehr Sicherheit sorgen. Foto: © Marek – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Anmeldung zur freiwilligen Testung von Schülern in Baiersbronn ist ab sofort möglich

Baiersbronn macht weiter Dampf in Sachen Schnelltests. Außerdem gibt es bereits eine erste Bilanz der bisherigen Tests.

Baiersbronn. Für die ab Montag, 15. März, in den Präsenzunterricht zurückkehrenden Schüler der weiterführenden Baiersbronner Schulen gibt es ein freiwilliges Angebot eines Corona-Schnelltests zweimal wöchentlich. Darüber informieren die Gemeinde und die Hausärzte am Spritzenhaus in einer Pressemitteilung.

In Zusammenarbeit der Hausärzte am Spritzenhaus, der Schulen und der Verwaltung wurde das bestehende Testkonzept der Gemeinde Baiersbronn auf die Testung von Schülern erweitert. Wie bisher bei den über 1200 Tests für Lehrkräfte und Personal der Schulen und Kindertageseinrichtungen werden auch für die Schüler personalisierte Tests in die Schulen geliefert. Die Tests werden im Selbstabstrichverfahren vorgenommen. Eine Einweisung erfolgt durch die Mitarbeiter der Hausärzte am Spritzenhaus. Ein Lehrvideo ist im Internet unter www.tinyurl.com/schnelltest-baiersbronn verfügbar.

Ergebnis gibt esper QR-Code

Die Auswertung und Dokumentation der gesammelten Tests übernehmen dann die Hausärzte am Spritzenhaus. Das Ergebnis kann dann von den Eltern per QR-Code abgerufen werden. Bei einem positiven Schnelltest erfolgt zusätzlich eine telefonische Kontaktaufnahme zur Vereinbarung eines PCR-Labortests bei den Hausärzten am Spritzenhaus. "Ich bin sehr froh, dass wir für unsere Gemeinde bereits ein erprobtes Testkonzept haben, welches nun problemlos auf die Schülerinnen und Schüler ausgeweitet werden kann. Vor allem deshalb, weil wir als Kommune nur durch einen Presseartikel informiert wurden, dass diese Tests am Montag angeboten werden sollten. Man bürdet uns als Gemeinde einen unheimlichen organisatorischen und logistischen Aufwand auf und gibt uns aber nicht einmal die entsprechenden Rahmenbedingungen an die Hand", wird Bürgermeister Michael Ruf in der Pressemitteilung zitiert. Die elektronische Anmeldung ist ab sofort unter www.schnelltest-baiersbronn.de und dort die Schaltfläche Schülertestung möglich.

Eine schriftliche Einwilligungserklärung, die bei der Anmeldung über das Portal erstellt wird, müsse zwingend ausgedruckt und vom Erziehungsberechtigten unterschrieben mit in die Schule gegeben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

"Zur Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie ist es unerlässlich, dass so viel wie möglich getestet wird", so Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus. "Eine Infektionslage, wie jetzt in einer großen Kreisstadt geschehen, muss frühzeitig durch großflächige Tests erkannt und eingedämmt werden. Ansonsten werden die Infektionszahlen wieder unweigerlich stark steigen." Die Möglichkeit zur Testung ist freiwillig und nicht verbindlich und auch mit keinen Kosten verbunden.

Angebot für Bürgertest wird ausgeweitet

Jeder Bürger kann sich mindestens einmal in der Woche kostenlos mit einem Antigen-Schnelltest testen lassen. "Wir können mit den Schnelltests nur Personen ohne Krankheitssymptome testen", erklärt Paul Blickle von den Hausärzten am Spritzenhaus. "Die PCR-Labor-Tests sind bei erkrankten Personen genauer. Die Schnelltests dienen zur Früherkennung von frisch infizierten Personen, die noch keine Krankheitssymptome haben." Patienten mit Symptomen oder zur Kontrolle eines positiven Schnelltests werden weiterhin bei den Hausärzten am Spritzenhaus mit einem PCR-Labortest getestet. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls online.

In der Gemeinde Baiersbronn sind seit Anfang der Woche vier Schnelltestzentren in Betrieb: Die Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn, die Ärzte am Reichenbach in Klosterreichenbach, die Eulenapotheke in Mitteltal und die HG Health GmbH (Schwarzwaldsanatorium) arbeiten über ein gemeinsames Anmeldeportal zusammen. Im Schwarzwaldsanatorium bestehen noch Kapazitäten für Betriebe und Unternehmen für die Testungen von gesamten Belegschaften.

Bis Freitag wurden bereits 250 Testbuchungen verzeichnet. Bisher gab es nur einen positiven Schnelltest, der noch am selben Tag durch einen PCR-Labortest von den Hausärzten am Spritzenhaus überprüft wurde. Für die Tests wird immer ein Online-Termin benötigt. Dieser kann über die Internetseite www.schnelltest-baiersbronn.de gebucht werden.

Durch die Onlineregistrierung werde eine kurzfristige Terminvergabe ohne Wartezeiten angeboten. Bereits nach etwa 15 Minuten sei das Testergebnis mittels eines QR-Codes auch zuhause abrufbar. Die 24 Stunden gültigen Testzertifikate sind als PDF-Dokument in verschiedenen Sprachen abrufbar.