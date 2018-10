Baiersbronn Bericht beleuchtet Prozess

Entwicklung der Themen geht weiter

In einem Pastoralbericht hat das Prozessteam das beschrieben, was sich in der Kirchengemeinde in den drei Jahren getan hat. Das wichtigste Fazit: Die Entwicklung der Themen der Gemeindeerneuerung geht weiter.

Am Sonntag, 14. Oktober, wird Erntedank gefeiert und gleichzeitig der Abschluss der drei Jahre Prozess "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten".