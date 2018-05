Baiersbronn Bergwacht hat alle Hände voll zu tun

An allen Sonn- und Feiertagen, bei Skibetrieb auch an den Samstagen, hat die Ortsgruppe ihre Bereitschaftsdienste am Ruhestein geleistet. Zumeist von jeweils sieben Mitgliedern wurden dabei an 70 Tagen 3363 Stunden aufgebracht. Zusätzlich wurden Sport- und sonstige Veranstaltungen mit einem Sanitätsdienst betreut. Dabei kamen an 14 Einsatztagen 1598 Stunden zusammen. Die jährlichen eigenen Veranstaltungen wie das Walterhüttenfest und die Schlachtplatte im Winter sind dabei gar nicht eingerechnet. Auch die Buhlbachbeleuchtung wertet die Bergwacht wieder als vollen Erfolg.