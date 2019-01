Jede Menge Spaß in der Eislaufhalle in Baiersbronn hatten 70 Schüler der Klassen 4 und 5 der Baiersbronner Schulen. Eingeladen hatten die Schulsozialarbeiterinnen Tina Dieterle und Britta Müller. Diese organisierten nun schon zum dritten Mal diesen Nachmittag für Schüler der Grundschule und der weiterführenden Schulen. Ziele sind der Austausch untereinander und das Kennenlernen der Schüler der weiterführenden Schulen. Denn die Viertklässler stehen zurzeit vor der Entscheidung, auf welche Schule es bald gehen soll. Insgesamt kamen 43 Mädchen (Bild) an einem und 27 Jungen an einem anderen Nachmittag mit auf die Eisbahn. Mit dabei waren viele, die regelmäßig Eislaufen gehen, aber auch solche, die noch unsicher auf den Kufen standen. Doch die Schüler halfen sich gegenseitig, sodass alle ihren Spaß hatten. So kam auch der Wunsch nach einer Wiederholung der Veranstaltung auf. Foto: Wilhelm-Münster-Schule