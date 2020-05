Baiersbronn Bei Gartenschau wird’s konkreter

Die zu planenden Bereiche wurden aber schon im technischen Ausschuss sowie in den Bezirksbeiräten Friedrichstal und Baiersbronn vorgestellt. "Von den Gremien haben wir bereits positive Signale bekommen", so Ruf. Für die genannten Planungsbereiche wurde für die Baukosten im Masterplan ein Gesamtbudget von rund 2,24 Millionen Euro eingestellt, die auf Grundlage von Erfahrungswerten durch das Büro geschätzt wurden.

Aufgrund der Corona-Pandemie gebe es zwar eine Verschiebung der Gartenschau in Überlingen, diese wirke sich aber zeitlich nicht auf Baiersbronn aus, erklärte Ruf. Bauamtsleiter Thomas Kuntosch betonte, dass man bei den Projekten mit Sicherheit schauen müsse, was auch finanziell machbar sei, die Situation habe sich mit Corona geändert. Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) fragte, was mit den vermieteten Grundstücken im Bereich des Uferwegs geschehe. "Wir müssen abwarten, was die weiteren Planungen bringen. Aber ohne eine Kompensation für die Grundstücke anzubieten, werden wir keine Kündigungen aussprechen", sicherte Ruf zu.

Auf eine Frage von Gemeinderat Lutz Hermann (FDP/UBL) erklärte Ruf, dass für den Kreisverkehr noch ein sogenanntes Sicherheitsaudit benötigt werde, das in die Machbarkeitsstudie eingearbeitet werden müsse. "Ob der Kreisverkehr noch vor der Gartenschau 2025 kommt, müssen wir sehen. Die Gartenschau wird auch ohne Kreisverkehr am Bahnübergang nicht schlechter. Aber wir hatten, was den Kreisverkehr generell betrifft, schon schlechtere Ausgangssituationen", so Ruf.

Gemeinderat Ingo Christein (CDU) bemängelte, dass die Sesselbahn auf den Stöckerkopf bei den Leitzielen der Gartenschau fehle. Bürgermeister Ruf teilte mit, dass hier ebenfalls Planungen und Überlegungen laufen würden.