Baiersbronn Bei der Arbeit in Kehl die Liebe fürs Leben gefunden

"In Harmonie sind wir miteinander alt geworden", schilderte Walter Fritza ein erfülltes, aber arbeitsreiches Miteinander. Aufgewachsen ist Walter Fritza in Kietz/Landkreis Flatow (heute Polen). Im Zweiten Weltkrieg kam er in französische Gefangenschaft.

Seine spätere Frau Karolina wuchs in Mitteltal auf. Zu Kriegsende war sie bei einer französischen Offiziersfamilie in Kehl in Stellung. Als Heizungsmonteur war Walter Fritza als Kriegsgefangener in diesem Haus tätig. Dabei lernte er seine spätere Ehefrau kennen. 1948 wurde er in Baden-Baden aus der Gefangenschaft entlassen. Die Liebe der beiden jungen Menschen wuchs weiter. So zog es Walter Fritza nach Mitteltal. Dort gab sich das Paar am 14. Mai 1948 das Jawort. Tags darauf folgte in der evangelischen Christuskirche die kirchliche Trauung.

Arbeit gab es für den Ehemann sofort. Er wurde bei der damaligen Firma Rock & Haar Heizungsbau eingestellt. Walter Fritza erinnert sich noch daran, dass er früh morgens ab 4 Uhr Baustellen in Schramberg und Schiltach bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad ansteuerte.