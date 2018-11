Baiersbronn Bauarbeiten auf Sonne-Post-Gelände starten

Ruf sprach eine ganze Reihe positiver Aspekte an. So erfolge mit dem Projekt eine Nachverdichtung im Ort. Außerdem würden 100 Pflegeplätze geschaffen. Das sei ein wichtiger Baustein für die Versorgung der älteren Menschen. Positiv sei zudem, dass das Pflegeheim mitten im Ort entstehe. "Besser und schöner" könne es nicht sein, denn das Projekt solle im Ort und mit dem Ort leben, so Ruf. Als weiteren positiven Aspekt nannte der Bürgermeister, dass das Vorhaben auch wieder Aufträge für die Firmen in der Region bringt.

"Ich freue mich schon auf das sanierte Kulturdenkmal", sagte Ruf. Dann werde die Sonne-Post wieder über Klosterreichenbach strahlen können. Auch Ruf dankte für die gute und faire Zusammenarbeit, räumte aber ein, dass es auch Reibungspunkte gegeben habe.

Egon Bermayer vom Architekturbüro ARP in Stuttgart betonte, das Interessante an dem Projekt sei das Zusammenspiel von Altbau und Neubau. Wenn Alt- und Neubau begännen, "miteinander zu sprechen", sei das Ziel erreicht, so Bermayer. Kar sei, dass der Bau "große Bühne" sei. Nicht umsonst heiße es: "Wer am Wege baut, hat viele Meister." Mit seinem Baiersbronner Kollegen Rainer Günter, mit dem er gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft den Bau betreut, verstehe er sich blind. "Wir sind uns schon bewusst, dass wir hier im Fokus stehen", ging auch Günter auf die Lage mitten im Ort ein. Unterstützt würden sie von Jens Böttcher als Objektbetreuer der Unternehmensgruppe. "Wir freuen uns auf diese spannende Aufgabe", sagte Günter. Er sei froh, dass es in der Region so gute Firmen gebe, ging ein großes Lob an die Handwerker.

Die Unternehmensgruppe hat inzwischen noch ein weiteres Gebäude in Baiersbronn gekauft: das alte Forsthaus in Schwarzenberg. Dort soll Wohnraum für Mitarbeiter der Gruppe entstehen – elf Appartements und eine Wohnung.

Das Sonne-Post Seniorenpflegeheim soll eine Pflegeeinrichtung mit 100 Pflegeplätzen werden. Geplant sind sieben Seniorenwohngruppen sowie zwölf Wohnungen, unter anderem für Mitarbeiter. Im Neubau sind sechs Wohngruppen geplant, der Altbau soll Platz für eine Wohngruppe, die Wohnungen sowie für Räume für Physiotherapie, Friseur und eventuell einen öffentlichen Gastronomiebetrieb bieten. In den Wohngruppen, jeweils mit einem eigenen großen Gemeinschaftsraum mit Küche, soll jeder Bewohner sein eigenes Zimmer mit Bad haben. Abgerundet wird das Projekt durch weitere Gemeinschaftsräume wie ein großer Speisesaal, eine Großküche sowie Therapieräume. Etwa 80 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Bauherrenwunschtermin für den Belegungsstart ist Ende 2019. Die Architekten gehen von 2020 aus.