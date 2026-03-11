Baiersbronn bangt mit: Entscheidet das IOC im Mai über das Ende der Nordischen Kombination?

Trainer Klaus Faißt blickt auf die Entwicklung der Nordischen Kombination. Im Mai wird die Entscheidung über die Zukunft der Sportart und die von Nathalie Armbruster und Co. fallen.
Die Entscheidung rückt immer näher – waren es die letzten Winterspiele für die Nordischen Kombinierer? Das IOC (International Olympic Committee) wird im Mai beschließen, ob die Kombination olympisch bleibt. Grundlage dafür sollen die Daten, die man aus den Olympischen Spielen in Cortina und Mailand gesammelt hat, sein. Gleichzeitig bedeutet es hopp oder top bei den Frauen, denn zuletzt war die Kombination die einzige Sportart bei der keine Frauen vertreten waren.