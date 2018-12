Baiersbronn Baiersbronner Winterdörfle ist eröffnet

Der Bürgermeister zählte eine lange Liste von Veranstaltungen auf, die das Winterdörfle bereichern. "Es gibt hier allerlei, was wirklichen Genuss verspricht, bitte kommen Sie und testen es", so Ruf. Nun könne man sich in Baiersbronn auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Neben den Vereinen dankte Ruf auch Moritz Stockburger von der Baiersbronn Touristik, der als Nachfolger von Melanie Waldvogel erstmals die Organisation übernommen hat. Lichterglanz und festlich geschmückte Hütten sowie ein abwechslungsreiches Programm warten auf die Besucher. Neben kunsthandwerklichen Angeboten sind regionale Köstlichkeiten und allerlei weihnachtliche Genüsse auf dem Weihnachtsmarkt zu finden. Zur Eröffnung spielte das Blechbläserensemble der Jugendmusikschule unter der Leitung von Milen Haralambov weihnachtliche Lieder.

Das Winterdörfle ist am heutigen Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.