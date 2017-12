Baiersbronn Baiersbronner Projektidee überzeugt

Baiersbronn/Region. "Diesmal war die Konkurrenz unter den eingereichten Projektanträgen besonders groß", gab der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe, Helmut Riegger, Landrat des Kreises Calw, nach der jüngsten Auswahlsitzung des Gremiums bekannt. Darüber informiert die Aktionsgruppe in einer Pressemitteilung.

"Die Qualität der Projekte war durchweg sehr hoch. Da die Fördermittel leider nicht für alle Projekte reichten, setzten sich am Ende die beiden Projekte aus Schömberg-Bieselsberg und Huzenbach durch. Sie leisten den größten Beitrag zur Umsetzung der für die Leader-Region Nordschwarzwald formulierten Entwicklungsziele", wird Riegger weiter in der Pressemitteilung zitiert. In Baiersbronn soll in direkter Nähe zum Huzenbacher See und zum Nationalpark Schwarzwald mit den Leader-Fördermitteln eine neue Wander- und Vesperhütte entstehen (wir berichteten).

"Das Projekt ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Umsetzung unserer Leader-Hüttenkonzeption und zur Aufwertung der Freizeit- und Tourismusregion Nordschwarzwald", macht Dajana Greger deutlich. "Mit der Hüttenkonzeption soll das Netz an Wander- und Vesperhütten im Nordschwarzwald verdichtet werden. Wichtig ist uns dabei der Einsatz regionaler Produkte – sowohl im Baubereich als auch in der Küche", so Greger weiter. Die Huzenbacher Hütte soll als moderner Holzbau mit gleichzeitig gemütlich-rustikalem Ambiente realisiert werden und sich an Aktive und Genussmenschen gleichermaßen richten.