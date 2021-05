1 Die Tourismusgemeinde Baiersbronn präsentiert pünktlich zum Re-Start der Hotellerie und Gastronomie "Rauszeit"-Wochenenden. Foto: Baiersbronn Touristik / Stefan Kuhn Photography Foto: Schwarzwälder Bote

Tourismus: Gewinnaktion zum Neustart des Gastgewerbes

Baiersbronn. Pünktlich zum Neustart der Hotellerie und Gastronomie in Baiersbronn zeigt die Nationalparkgemeinde die Vielfalt eines Urlaubs im Schwarzwald und präsentiert "Rauszeit"-Wochenenden. Vier Pakete gibt es zu gewinnen.

Mit der Kampagne "Baiersbronn holt Euch raus! Jetzt erst recht!" will die Gemeinde mit maßgeschneiderten "Rauszeit"-Paketen den Menschen die Attraktivität von Urlaub im Schwarzwald näherbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik.

Vier Pakete werdenverlost

Vier unterschiedliche "Rauszeit"-Pakete gibt es zu gewinnen. Mit dabei: Übernachtung unterm Sternenhimmel, Lagerfeuer-Dinner mit regionalen Spezialitäten, Singletrail-Fahrtechnik für Mountainbiker, Sonnenaufgangs-Picknick an aussichtsreichen Genussplätzen, Wellness-Verwöhnprogramm, Familientag mit Unimogfahrt oder Ausflüge mit dem privaten Wanderführer. Jeder Gewinnspielteilnehmer muss sich bei der Bewerbung für eine passende "Rauszeit" entscheiden. "In Corona-Zeiten verstärkt sich der Drang nach Aktivitäten und Erholung an der frischen Luft und in der Natur. Ebenso merken wir, dass die Ansprüche an Qualität und Sicherheit in Bezug auf Urlaubsaufenthalte stark zunehmen", wird Tourismusdirektor Patrick Schreib in der Mitteilung zitiert.

"Diese Entwicklungen sehen wir als Chance für Baiersbronn und den gesamten Schwarzwald. Mit unserem bestehenden Angebot an Freizeitaktivitäten und -einrichtungen sind wir bestens auf die Wünsche der Gäste eingestellt", so Schreib. "Genau aus diesem Grund möchten wir zum sogenannten zweiten Restart der Hotellerie und Gastronomie in Baiersbronn vier exklusive Erlebnispakete verlosen und den Gästen zeigen, dass der Schwarzwald das perfekte Urlaubsziel sein kann. Dabei dürfen sich die Gewinner auf Erlebnisse freuen, die es in dieser Form nicht zu kaufen oder zu buchen gibt", verspricht Schreib.

Gleichzeitig betont er, dass alle Baiersbronner Gastgeber und Dienstleister bestens auf die strengen Hygienevorgaben und Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt seien.

Im Rahmen der Aktion "Baiersbronn holt euch raus! Jetzt erst recht!" kann jeder Erwachsene bis zum 30. Mai teilnehmen und sich für eines von vier Gewinnpaketen bewerben. Die Pakete können von den Gewinnern nach individueller Abstimmung eingelöst werden.