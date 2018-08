Baiersbronn Baiersbronn auf Platz eins im ganzen Land

Das bestätigt der Landeswettbewerb "Familien-Ferien in Baden-Württemberg 2018" mit der Vergabe der höchsten Punktzahl an die Nationalparkgemeinde. Baiersbronn zeige einmal mehr, wie gut der Ferienort auf Familien eingestellt sei. Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass das Thema Familienurlaub in allen Angebotsfeldern wie Wandern oder Mountainbiken "sehr präsent" sei und auch bei Neuinvestitionen Familien als zentrale Zielgruppe "sehr gut" berücksichtigt werden. Auch das Verleihangebot der Touristinfo sowie das "Baiersbronn Junior Magazin" fielen der Jury positiv auf.

"Die erneute Prämierung bestätigt uns, dass unser Konzept für Familien nachhaltig funktioniert und auch angenommen wird. Das geht aber nur, wenn die Angebote auch kontinuierlich weiterentwickelt werden", sagt Patrick Schreib, Geschäftsführer der Baiersbronn Touristik. Die Auszeichnung ist von 2019 bis 2021 gültig. Seit 1998 vergibt die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg das Familienferien-Siegel.

135 Regionen im Vergleich