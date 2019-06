Baiersbronn B 500: Für Biker kommt jede Hilfe zu spät

Laut Polizei war der Biker mit seiner Honda gegen 11.35 Uhr Richtung Alexanderschanze unterwegs. Der Mann fuhr in einer Gruppe. Etwa 1,5 Kilometer vor dem Weiler Zuflucht kam er in einer Linkskurve von der Straße ab. Der 55-Jährige geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand, streifte drei Leitpfosten und stürzte schließlich beim Versuch, seine Maschine wieder auf die Straße zurückzusteuern. Für ihn kam jede Hilfe zuspät. Er starb noch an der Unfallstelle.