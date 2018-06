Baiersbronn/Seebach Hütte auf Hornisgrinde: Lokal in 1155 Metern Höhe

Die Bodenplatte war schon vorbereitet. Vor wenigen Tagen stand an der Hangkante, an der Stelle des abgebrannten Hornisgrinden-Hotels, noch ein hässlicher Schuppen aus Nachkriegszeiten. Dieser musste vor wenigen Wochen Platz machen. Die neue Hütte wird, zum Teil ein-, zum Teil zweigeschossig, am Fuß des massiven Hornisgrindenturms gebaut.

Rund 2,5 Millionen Euro Kosten

Bauherrin ist die Waldgenossenschaft Seebach, die auch Besitzerin des Mummelsee-Hotels ist. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Die Hütten-Pläne hat Architekt Albert Vögele aus Freudenstadt gezeichnet, ebenso wie seinerzeit die Pläne des vor zehn Jahren neu erbauten Mummelseehotels. Bewirtet wird die Hütte von der Baiersbronner Hotelierfamilie Zepf vom Vier-Sterne-Hotel Auerhahn in Hinterlangenbach. Junior Nicolas (27), der seinen Bachelor an der Hotelfachschule in Ravensburg gemacht hat, wird den Betrieb in der Hütte leiten. Die Familie Zepf bewirtet seit fast 20 Jahren auch die Rasthütte am Seibelseckle sowie die Skibar am nahen Skilift.