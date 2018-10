Baiersbronn Ausflügler zieht es in die Völklinger Hütte

Nach einer kurzen Rast ging es weiter nach Mettlach. Dort wartete bereits das Schiff auf die Reisegruppe, mit dem es auf eine Saarschleifenrundfahrt von Mettlach nach Dreisbach und wieder zurück ging. Höhepunkt war die Schleuse, in der elf Meter Höhenunterschied überwunden wurden. Danach bot sich ein beeindruckender Ausblick auf die Burg Montclair. Anschließend stand das Abendessen in Merzig auf dem Programm. Der Tag wurde mit einem kleinen Konzert beendet. Am nächsten Morgen ging es nach St. Ingbert zum Oktoberfest. Nach einem Heimat- und Trachtenumzug ging es ins Zelt, in dem Blasmusik gespielt wurde. Am Nachmittag machten sich die Musiker dann auf den Heimweg und ließen den Ausflug in einem Lokal in Rastatt ausklingen.