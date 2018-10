Baiersbronn Aus den Bildern spricht die Seele

Baiersbronn. Viele Besucher waren in die Buchhandlung Burkard in Baiersbronn gekommen, um am Schicksal der Autorin und Malerin Erika Heimann teilzuhaben. Hanspeter Burkard begrüßte die Gäste in seinen Räumen und sprach von einer Premiere.

"Eine Lesung und eine Vernissage mit einem Menschen, der mir am Herzen liegt, das ist auch für mich eine Premiere", so der Buchhändler. "Jeder hat sich schon Gedanken über das eigene Leben gemacht. Schicksalsschläge haben uns zurückgeworfen. Doch die Frage ist immer, wie gehen wir damit um." Burkard skizzierte kurz, wie es Erika Heimann gelungen ist, mit ihren Depressionen umzugehen und aus ihnen herauszukommen. "Heute sehen wir das Ergebnis. Dich selbst zu entdecken, hast du mit diesen wundervollen Werken geschafft", sagte Burkard.

Erika Heimann beschrieb eindrucksvoll ihren Weg heraus aus der Lebenskrise, aus der Depression und ihre Art, damit umzugehen. "Die Seele spricht durch die Bilder und die Worte. Und nicht alle Menschen können mit einer geöffneten Seele umgehen", sagte die Künstlerin.