Baiersbronn Auftakt zum Jubiläumsjahr

Für 2019 sind bereits zahlreiche weitere Veranstaltungen in Planung, unter anderem ein Mundart-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt oder ein Konzert der Mitteltaler Chöre und Vereine aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Frauenchors und des Kirchenchors. Den Abschluss bildet ein Gottesdienst mit Prälat Christian Rose aus Reutlingen zum Tag der Einweihung vor 150 Jahren. Der Spatenstich für den Kirchenbau in Mitteltal war am 10. April 1868, die Grundsteinlegung folgte am 1. Juni. Für Planentwurf und Bauleitung zeichnete Architekt Professor Bäumer aus Stuttgart verantwortlich. Mit dem Bau der Kirche wurde ein lang gehegter Wunsch vieler Bürger wahr.