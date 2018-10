Baiersbronn Aufführungstermine

Baiersbronn/Freudenstadt. Bei der Neuen Studiobühne steht am Samstag, 13. Oktober, im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums die Premiere für das Saaltheaterstück "Blütenträume" an. Zu sehen ist das Stück an verschiedenen Spielorten in Baiersbronn und Freudenstadt.

Teilnehmer machen es dem Leiterteam nicht gerade einfach

In dem Stück geht es um einen Flirtkurs bei der Volkshochschule. Der junge Kursleiter mit seiner Partnerin möchte den schon älteren Kursteilnehmern die Grundlagen des Flirtens beibringen. Die Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten machen es dem Kursleiterteam beim "Flirtkurs 55plus" nicht gerade einfach.