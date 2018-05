Baiersbronn Auf der Suche nach einer Schatzkiste voller Glück

Der alte Riesenbär und seine kleine lebhafte Freundin Mascha sind mittlerweile weltbekannt. Denn die Trickfilmserie läuft erfolgreich in vielen Ländern. Humorvoll, dynamisch und mit Liebe zum Detail, so der Veranstalter, werden von Folge zur Folge unterhaltsame und lehrreiche Geschichten erzählt. An einem schönen Sommertag wird das Mädchen Mascha plötzlich traurig – sie beschließt, dass sie einfach kein Glück mehr hat. Mascha möchte jedoch sehr viel Glück haben, eine ganze Kiste voll. Aber wie findet man das Glück?

Herzenswünsche gehen in Erfüllung

Um nach dem Glück zu suchen, geht Mascha in den Wald. Auf dem Weg trifft sie auf viele Tiere, die auch glücklich sein möchten. Aber jedes hat seine eigenen Sorgen und Probleme. Mascha hilft allen Tieren, sodass ihre Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Alle sind glücklich, aber ihr eigenes Glück ist noch nicht gefunden. So kehrt Mascha niedergeschlagen nach Hause zurück. Und dann passiert plötzlich das Unerwartete.