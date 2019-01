Baiersbronn Auch ohne Bande viel Stimmung

"Wir haben in diesem Jahr auf die Rundum-Bande verzichtet und sind zu unserer ursprünglichen Spielform zurückgekehrt, so wie es vor 27 Jahren begann", erklärte Oliver Schneider. Auf das Aufstellen der Bande habe der Verein auch aus Kapazitätsgründen verzichtet. Für das kommende Jahr sei die Entscheidung noch nicht gefallen. "Manche haben die Bande vermisst, andere fanden es ohne gut, im nächsten Jahr schauen wir, was wir machen", so der Vorsitzende. Dass es aufgrund der fehlenden Bande weniger Tore gab, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Die AH-Abteilung hatte die Auswertung und die Turnierleitung fest im Griff, und für so manchen Torschützen gab es einen Sonderpreis. Spannend verliefen die Finalspiele. Eine Überraschung gab es bei den Aktiven. Der Dauersieger der vergangenen drei Jahre – "Pink Floyd" – schwächelte im Endspiel gegen die clever spielenden "SSC United Allstars", die bereits früh in Führung gingen. Am Ende bezwangen die "SSC United Allstars" den letztjährigen Turniersieger deutlich mit 4:1 und konnten den großen Wanderpokal entgegennehmen.

In der Gruppe der Nichtaktiven gab es einen ebenso deutlichen Sieg für die Mannschaft "A Nedde", die gegen die Spieler von "Arminia Bierzelt" viel Einsatz und schnellen Hallenfußball zeigten. Am Ende ging der Turniersieg bei den Nichtaktiven mit 4:1 an "A Nedde", deren Spieler ihren Sieg gebührend feierten.

Bei den Firmenteams hatten es die Spieler von "Colordruck" ins Endspiel geschafft. Sie traten gegen den Turniersieger des vergangenen Jahres, das Team AOK, an. In einem ausgeglichenen Spiel kämpften die flink spielenden Fußballer der AOK gegen die junge Mannschaft von Colordruck. In den letzten Sekunden gelang Colordruck der Siegtreffer zum 3:2, der kräftig gefeiert wurde. Auch Mitglieder der Firmenleitung verfolgten die Spiele.

Oliver Schneider überreichte bei der Siegerehrung Pokale, Geldpreise und Sektflaschen. Ein neuer Wanderpokal in Form der Champions-League-Trophäe wurde an die Sieger bei den Aktiven überreicht. Schneider dankte den insgesamt fünf Schiedsrichtern, die in den Spielen stets den Überblick behalten hatten. Er dankte auch dem Organisationsteam um Joachim Sauter, Rita da Silva, Dominik Stehle und David Sackmann. Ein weiterer Dank des Vorsitzenden ging an die Nachbarn für ihr Verständnis. "Insgesamt vier Frauen haben in diesem Jahr an dem Turnier teilgenommen, im nächsten Jahr dürfen es gerne mehr sein", so der Vorsitzende. Das nächste Klosterreichenbacher Dorfturnier findet vom 2. bis 5. Januar statt.

Gruppe Aktive: 1. SSC United Allstars, 2. Pink Floyd, 3. GRTNHSL, 4. Dynamo Tresen, 5. FC Porto und Versand, 6. FC Jack´s, 7. S’Vogelhäusle, 8. Murgdal Bolzer, 9. Bratengos Bljad und 10. Bierussia.

Gruppe Nichtaktive: 1. A Nedde, 2. Arminia Bierzelt, 3. Ferdi und die sieben Zwerge, 4. VC Albos, 5. Murgdal Bolzer, 6. GRTNHSL P 9, 7. Bierussia 2, 8. SC Goldkrone, 9. Hangover 96.

Firmen-Mannschaften: 1. Colordruck, 2. AOK, 3. Roter Blitz Schindele, 4. Firma Schmid, 5. Maschinenbau Kallfass, 6. Müller Mitteltal.