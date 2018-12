Baiersbronn Auch das Lernen will gelernt sein

Im Anschluss daran konnten die Eltern an Fächer-Workshops teilnehmen, in denen Lehrer des Gymnasiums spezifische Tipps für das Lernen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Latein gaben. In kleinerer Runde kamen Lehrer und Eltern, aber auch die Eltern untereinander, ins Gespräch, tauschten sich über Lernerfahrungen der Kinder aus und entwickelten so Antworten auf Fragen und Sorgen der Eltern.