Baiersbronn Auch Baugenehmigung ist jetzt da

Der Ursprung des Vorhabens liegt in einem von Leader geförderten Projekt unter dem Titel "Innovative, barriere-freie Wohnformen mit Betreuungsmöglichkeit für ältere Menschen zur Belebung der Ortszentren", das den Anstoß zu den Planungen gegeben hatte. "Hinter uns liegt ein langer und intensiver Planungsprozess, nun wird eines der letzten wertvollen Grundstücke in der Ortsmitte Baiersbronns bebaut", so Ruf. Durch den intensiven Planungsprozess habe das Bauvorhaben sehr an Qualität gewonnen, so Ruf. Er dankte den Bauträgern für ihre Geduld. Die Entwicklungsphase mit maximaler Bürgerbeteiligung und eine Umfrage hätten gezeigt, dass großer Bedarf bestehe. "Der Architekturwettbewerb hat uns zuerst nicht so richtig geschmeckt, doch das Ergebnis hat dem Projekt richtig gut getan", sagte Uwe Schneider. "Es ist nun eine runde Sache, die zwar aufwendiger, aber auch professioneller geworden ist."