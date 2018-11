Baiersbronn Ann Vriend steht für ganz eigene Melange

In Vancouver geboren, in Edmonton aufgewachsen und mit klassischer Piano- und Gesangsausbildung ausgestattet, verschmelzen bei Ann Vriend diverse Elemente aus Pop, Soul, Folk, Blues und Jazz zu einer ganz eigenen Melange. Ihr unverwechselbares Talent führte sie bereits zu ausgedehnten Tourneen in Kanada und Australien. Schon mehrfach wurde die Performerin und Songwriterin ausgezeichnet.

Anns Vriends Stimme hat die Intensität einer Aretha Franklin, die Leichtigkeit ihres Klavierspiels erinnert an Norah Jones, und textlich verfolgt sie die Spuren von Paul Simon und Leonard Cohen, heißt es in der Ankündigung. Und doch sei Ann Vriend ein Original, zuverlässig witzig und charmant im Kontakt mit dem Publikum. Ihr Retro-Soul-Album "For the people in the mean time" sei ein voller Erfolg.