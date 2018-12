Baiersbronn Am Ende siegt schließlich die Liebe

Zu den Klängen von Tschaikowskys Meisterwerk, die in angenehmer Lautstärke aus den Lautsprecherboxen kamen, zeigten die Tänzer und Tänzerinnen eine kurzweilige und stellenweise begeisternde Vorstellung.

Dem Ensemble gelang es von Anfang an, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Die Tänzer zeigten hohe Professionalität, Perfektion und spürbare Tanzfreude. Farbenfrohe und prächtige Kostüme sowie passende Beleuchtungselemente trugen zum Kunstgenuss bei. Spitzenschuhe und Tutus, dazu die bekannt tragische Handlung und dramatische Musik, ergaben eine faszinierende Mischung.

Das von Peter Iljitsch Tschaikowsky 1875/76 komponierte Ballett Schwanensee unterlag im Laufe der Zeit immer wieder größeren Veränderungen. Der Hofnarr (Aleksey Miheev) tanzte ausdrucksstark und führte die Zuschauer gestenreich durch die Liebesgeschichte. Das Schwanenmädchen Prinzessin Odette, beziehungsweise deren Gegenspielerin Odile, beide getanzt von Ekaterina Bortyakova, wird durch Prinz Siegfried (Akjol Musaharov) vom bösen Zauberer (Anton Shalin) befreit und erlöst.

Die getanzten Soloeinlagen waren dramatisch inszeniert. Die Auftritte des gesamten Ensembles rissen das Publikum mit. Synchron mit einer faszinierenden Körperspannung schwebten die weiblichen Mitglieder anmutig über das Holzparkett der Schwarzwaldhalle, während die männlichen Tänzer durch akrobatische Sprünge und schnelle Drehungen viel Applaus hervorbeschworen. Das Bühnenbild passte zur gelungenen Ballettshow und setzte das gesamte Ensemble entsprechend in Szene. Perfekt war auch der berühmte Tanz der vier kleinen Schwäne, dabei konnte der Zuschauer dem rasend schnellen Wechsel der Fußstellungen kaum folgen. Im Hintergrund durften auch die jungen Nachwuchsballerinas aus Freudenstadt mittanzen. Die Primaballerina glänzte in ihrer Doppelrolle, und auch Prinz Siegfried faszinierte mit technisch perfekten Schrittfolgen und Ausdrucksstärke. Die Hebefiguren saßen ebenso wie die Drehungen, die von einer flüssigen Leichtigkeit getragen wurden.

Dramatisch gestaltete sich der tänzerische Dialog am Ende des Stücks, die Liebe siegt über das Böse. Neben dem schon während der Vorstellung immer wieder aufbrandenden Szenenapplaus gab es am Ende vom Publikum lang anhaltenden Schlussapplaus.

Bereits im Februar des kommenden Jahres wird ein Teil des Ensembles bei "Circus on Ice" wieder in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn zu sehen sein.